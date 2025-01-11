ГНС в 2024 году собрала 228,2 млрд сомов налогов и платежей

По итогам 2024 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в государственный бюджет собрала 228 млрд 277,1 млн сомов налогов и платежей.

"Установленный план перевыполнен на 4 млрд 368 млн сомов (выполнение на 102%).

По сравнению с 2023 годом поступления налогов выросли на 43 млрд 260,6 млн сомов или темп роста составил 123%.

Сумма собранных страховых взносов составила 74 млрд 82,7 млн сомов или перевыполнена на 5 млрд 22,7 млн сомов. По сравнению с показателями прошлого года это больше на 9 млрд 695,3 млн сомов (темп роста 115%).

В целом в 2024 году налогов и страховых взносов собрано 302 млрд 359,8 млн сомов".