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Торобаев: Всемирный банк выделил КР 35 млн долларов на сельское хозяйство

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую области, сообщил делегатам III Народного курултая и местным жителям о том что, Всемирный банк выделяет 35 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства в регионах.

Он сообщил, что средства предназначены для развития садоводства, поддержки молочного производства, развития племенного животноводства в Джалал-Абадской и Нарынской областях.

"Частные малые, мелкие фермерские хозяйства должны быть объединены в кооперативы. В результате объединенные фермеры получат 1,5 процента, и агрегаты 2 процентов.

Также производителям комбинированных товаров следует перейти на системы капельного орошения. И тогда должен быть четкий план, договор о том, что я сажаю, что я произвожу, куда я буду реализовывать продукцию, которые я произвожу. На основе этой политики государство будет оказывать финансовую помощь и поддержку", - добавил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/442009
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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