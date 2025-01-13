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В КР запущен проект "Финансирование объединенных товаропроизводителей"

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области сообщил делегатам III Народного курултая и местным жителям, что с 1 января 2025 года запущен проект "Финансирование объединенных товаропроизводителей" общей стоимостью 200 миллионов сомов для поддержки фермеров.

В своем выступлении министр подчеркнул, что основной целью ФОТП является стимулирование процесса укрупнения мелкотоварного производства и оказания государственной поддержки объединенным товаропроизводителям путем предоставления доступных и льготных кредитных средств. Проект будет действовать в общей сложности 60 месяцев или 5 лет и финансируется из республиканского бюджета, со стороны "Айыл Банка" и ОАО "Элдик Банк".

Так, для объединенных товаропроизводителей, занимающихся животноводством, растениеводством предусмотрены кредитные средства в размере до 25 млн сомов по 6% на 6 месяцев. Предприятия перерабатывающей промышленности, образовавшие кластерные объединения с объединениями товаропроизводителей до 150 млн сомов по 6% на 6 месяцев. Также Хозяйствующим субъектам, занимающиеся с высокоэффективной и ресурсосберегающей технологией (капельное орошение, дождевание); ведение тепличного хозяйства; лизинг сельскохозяйственной техники и животных, создание машинно-тракторных станций (МТС), образовавшие объединенные общества до 50 млн. сомов на залоговой основе по 6% на 6 месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/442010
Теги:
Бакыт Торобаев, сельское хозяйство, Кыргызстан
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