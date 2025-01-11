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В 2025 году 6060 квот выделено кыргызстанцам на паломничество в Мекку

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Директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Абдулазиз Закиров находятся с рабочим визитом в городе Джидда Саудовской Аравии с целью реализации двустороннего соглашения по организации паломничества на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках рабочей поездки Азамат Юсупов и Абдулазиз Закиров встретились с заместителем министра хаджа Королевства Саудовской Аравии доктором Абдель Фаттах Бин Сулейманом, где обсуждались вопросы организации хаджа.

По итогам двусторонней встречи подписаны соглашения по организации паломнической деятельности на 2025 год, в результате которого Кыргызстану выделено 6060 квот.


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URL: https://www.vb.kg/442011
Теги:
Госкомиссия по делам религий, паломничество, Саудовская Аравия, хадж, Кыргызстан
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