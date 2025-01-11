В 2025 году 6060 квот выделено кыргызстанцам на паломничество в Мекку

Директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Абдулазиз Закиров находятся с рабочим визитом в городе Джидда Саудовской Аравии с целью реализации двустороннего соглашения по организации паломничества на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках рабочей поездки Азамат Юсупов и Абдулазиз Закиров встретились с заместителем министра хаджа Королевства Саудовской Аравии доктором Абдель Фаттах Бин Сулейманом, где обсуждались вопросы организации хаджа.

По итогам двусторонней встречи подписаны соглашения по организации паломнической деятельности на 2025 год, в результате которого Кыргызстану выделено 6060 квот.