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В Кыргызстане впервые завели дело о коррупции по новому законодательству

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР был выявлен факт вымогательства взятки сотрудником ОВД Таласского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 11 января 2025 года после получения части требуемой суммы в размере 20 000 сомов с поличным был задержан и водворен в ИВС ОВД Таласа участковый инспектор милиции ОВД Таласского района Дж.Т.А.

В настоящее время, продолжаются следственно – оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.

Стоит отметить, что это первый случай в новом году после принятия законодательства по ужесточению меры ответственности коррупционных проявлений.

Напомним, 31 декабря 2024 года президент КР Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции", который был принят Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года.

Закон был разработан в рамках реализации внутриполитического курса высшего руководства страны по искоренению коррупции в государственных органах. Он направлен на создание эффективных мер профилактики коррупционных и других преступлений, а также на ужесточение наказаний и установление ограничений для лиц, признанных виновными в совершении таких преступлений и желающих вновь трудоустроиться в государственную и муниципальную службу.

ГКНБ КР призывает граждан обращаться по телефону доверия 03422 5-20-43, 03422 5-28-58, в случаях выявления коррупционных проявлений со стороны государственных и правоохранительных органов".


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URL: https://www.vb.kg/442012
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Таласская область
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