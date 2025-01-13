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К чему ведут бои без правил?

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- Канат Кожоев
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Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев (уделяющий большое внимание развитию спорта и приобщению к нему молодых кыргызстанцев) новый год начал с предложения запретить в Кыргызстане бои без правил.

"Бои без правил, - сказал он в прямом эфире в соцсетях, - это не спорт, а вид драки. Такие соревнования формируют у молодежи ложное представление, что успеха в жизни можно добиться дракой, силой или избиениями друг друга. Нам нужно воспитывать поколение, которое делает ставку на образование и науку".

Вместо травмирующих тело и душу боев без правил генерал Ташиев призывает молодых людей заниматься олимпийскими видами спорта, которые поддерживаются на государственном уровне и способствуют всестороннему физическому развитию. И напомнил спортсменам, что агрессивно биться без правил неприемлемо с точки зрения ислама. Что же касается заявлений, что такой вредоносный вид спорта популярен в других странах, то Камчыбек Кыдыршаевич совершенно справедливо считает, что Кыргызстан должен идти своим путем и ориентироваться только на свои собственные ценности и приоритеты.

Бои без правил – не в узко спортивном, а в самом широком смысле – это, собственно говоря, то, что происходит сейчас на мировой спортивно-политической арене. Буквально недавно в интернете появилось несколько видеообращений украинской спортсменки Ларисы Жалинской. Мастер спорта международного класса по академической гребле, участница многих чемпионатов мира, многократная чемпионка Украины, действующий (пока еще) солдат ВСУ честно и откровенно рассказала о том, как и почему она вынуждена была фактически отказаться от всех регалий и покинуть страну.

Украинская власть, которая, как известно, не останавливается ни перед чем, использует и спорт в войне с Россией.

"Спорт должен быть вне политики", - с таким заявлением осенью выступил глава Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев. Поводом для такого заявления стал санкционный запрет сборным России и Беларуси выступать на международных шахматных турнирах. "Для любой уважающей себя организации любое давление, угрозы, шантаж – это неприемлемо, подобные инструменты не должны влиять на людей", - подчеркнул главный кыргызский шахматист.

Запрет на участие в соревнованиях (или разрешение выступать под нейтральным флагом) – это тоже своего рода нечестный бой без правил. Однако украинская власть пошла в этом смысле еще дальше. И в рассказе Ларисы Жалинской речь идет о гораздо более серьезных вещах.

- В феврале 2022 года, - рассказывает Жалинская, - спортсмены стали задействоваться в реальных боевых действиях. Украина этого не скрывает и постоянно публикует статистику о том, сколько спортсменов погибло в конфликте с Россией… Происходит настоящий геноцид спортивной элиты. Конечно, какое-то количество спортсменов взяли в руки оружие добровольно, но их меньшинство. Я знаю тех людей, которые были отправлены в окопы насильственно, а демобилизоваться уже никак не могли.

Сейчас спортсмены на Украине – просто инструмент в руках властей. Именно так оказалась в Нацгвардии Украины и я…

Чемпионка рассказывает о том, как служила сначала по контракту в бригаде по охране общественного порядка. Несение службы заключалось в вечернем патрулировании города; во время собеседования спортсменку уверяли, что контракт она сможет разорвать в любой момент, что она вообще может не ходить на службу, готовясь к соревнованиям и получая зарплату… А потом наступило 24 февраля 2022 года.

- Тренер обещал, что разберется, но не успел. Демобилизация стала невозможной. Задним числом разрешили уволиться только тем женщинам, у которых имелись несовершеннолетние дети при отсутствии мужа. Все остальные были переведены на тяжелые и грязные хозяйственные работы в качестве обслуги военных, которые проживают в школах, детсадах, в подвалах жилых домов…

Жалинская упоминает коррупционный момент, а также момент кумовства, когда на передовую не отправлялись близкие родственницы военнослужащих-мужчин и платежеспособные спортсменки. Которые для себя решили, что лучше каждый месяц отстегивать энную (немаленькую) сумму, зато остаться в живых и не разлучаться с семьей.

- В Европе сформировалось мнение, что украинская армия является самой мощной. На самом деле это не так. На передовую были брошены люди без малейшей боевой подготовки. Срочников добровольно-принудительно перевели на контракт, пообещав, что они не будут участвовать в боевых действиях. Люди ехали за деньгами, и их ставили перед фактом: они прикомандировываются к штурмовым подразделениям ВСУ. Из этих штурмов мало кто возвращался. При этом существует такая санкция, как перевод в еще более боевые штурмовые части специального назначения – для тех, кто отказывается от каких-то коррупционных механизмов взаимодействия с офицерами, от выполнения унизительных хозяйственных задач…

По словам Жалинской, демобилизация невозможна. Женщина может демобилизоваться по справке о мнимой беременности (за 15 тысяч долларов), мужчина – при наличии реальных проблем со здоровьем (за 20-30 тысяч долларов). Такие деньги есть далеко не у всех. Большинству приходится спасаться бегством. Проще говоря – дезертировать. Иногда бегут целыми отделениями.

- На данный момент настроения упаднические. Ситуация с коррупцией, с неизбежностью отправки на передовую, с невозможностью демобилизации привела к росту алкоголизма и наркомании – при полном попустительстве офицеров. Алкоголь можно заказать прямо с подвозом к КПП части, наркотики заказываются по интернету, и это тоже поставлено на поток, специально для военных. Сказать, что в части были случаи смерти от смешивания алкоголя и наркотиков, не могу, но скорые вызывались.

Я служила Украине и в спорте, и в Нацгвардии, но в нынешней ситуации не хочу участвовать в войне, которая развязана на деньги Запада и имеет своей целью взаимное истребление славян. Знаю, что многие из спортсменов, насильственно мобилизованных, не поддерживают политику страны…

Эта политика, по словам Ларисы Жалинской, связана не только непосредственно с войной. На украинских спортсменов регулярно оказывается давление, их заставляют выступать с поддержкой ЛГБТ, трансгендеров и представителей прочих сомнительных субкультур. Спортсмены обязаны подписывать различные декларации и публиковать у себя в соцсетях посты о поддержке западных ценностей и о ненависти к России.

Скандалы вокруг спортсменов-трансгендеров периодически вспыхивают (достаточно вспомнить парижскую олимпиаду). Приравнивание мужчин, возомнивших себя женщинами, к реальным, "настоящим" женщинам – это тоже политика. И это тоже навязываемый спорту бой без правил. Если по правилам - пусть для них проводятся отдельные олимпиады.

И очень хорошо, что первые лица Кыргызстана категорически не поддерживают "неспортивный спорт". Иначе, как показывает практика, можно зайти слишком далеко и изувечить нацию физически и морально. Украина – печальный тому пример.


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URL: https://www.vb.kg/442014
Теги:
спорт, Украина, Кыргызстан, политика, война
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