Продолжаются поиски пропавшего пастуха в Ноокенском районе

Поиски пропавшего пастуха в Ноокенском районе Джалал-Абадской области продолжаются.

Как сообщили в МЧС КР, сегодня, 12 января, в поисках задействовано 52 человек, 3 дрона и спутниковая связь

Из них 36 спасателей МЧС, 6 сотрудников МВД и 10 местных жителей.

Напомним, что 15 декабря 2024 года житель города Таш-Кумыр М.Д. (1978 г.р.) ушёл на пастбище Сүттү-Булак пасти скот и пропал. Поисковые работы ведутся с 17 декабря.

"Поиски на личном контроле министра чрезвычайных ситуаций КР Бообека Ажикеева",- отмечается в сообщении.

Источник: Кабар