Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 89.22 - 90.22

Продолжаются поиски пропавшего пастуха в Ноокенском районе

140  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поиски пропавшего пастуха в Ноокенском районе Джалал-Абадской области продолжаются.

Как сообщили в МЧС КР, сегодня, 12 января, в поисках задействовано 52 человек, 3 дрона и спутниковая связь

Из них 36 спасателей МЧС, 6 сотрудников МВД и 10 местных жителей.

Напомним, что 15 декабря 2024 года житель города Таш-Кумыр М.Д. (1978 г.р.) ушёл на пастбище Сүттү-Булак пасти скот и пропал. Поисковые работы ведутся с 17 декабря.

"Поиски на личном контроле министра чрезвычайных ситуаций КР Бообека Ажикеева",- отмечается в сообщении.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442015
Теги:
Джалал-Абадская область, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  