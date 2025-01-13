Вашингтон пригрел бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы вложить в ее уста свои требования, пишет L"Antidiplomatico. В их числе - проведение новых выборов, поддержка санкций и открытие второго фронта против России. Но Тбилиси выходит на бой с западной "партией глобальной войны".

Как предсказывало большинство российских обозревателей, долгожданное и одобренное евроатлантистами противостояние между бывшей президентом Грузии Саломе Зурабишвили и правительством премьер-министра Ираклия Кобахидзе с лидером партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили уже принесло бывшему послу Франции Зурабишвили почетную американскую стипендию. Она "по собственной воле" и по примеру некоторых шарлатанов из истории России намерена оставаться президентом Грузии "на досуге", не признавая победу Михаила Кавелашвили.

Новый "Лжедмитрий" в юбке сейчас, в XXI веке, пытается выдать себя за "президента" подобно тому, как в XVII веке самозваный "царевич" выдавал себя за сына Ивана Грозного.

Тем временем Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента 14 декабря прошлого года, ничуть не пострадал - ни в юридическом плане от предвыборных выпадов бывшего министра иностранных дел и экс-президента Зурабишвили, ни в политическом плане от проевропейской болтовни так называемой грузинской "оппозиции". Она смогла вывести на улицы лишь небольшое количество последователей 73-летней уроженки Парижа, получившей грузинское гражданство в 2004 году от своего ненадежного предшественника, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он, в свою очередь, имел украинское гражданство, которое получил от Петра Порошенко, устроившего переворот на Украине.

Отныне имя Зурабишвили будет ассоциироваться с группой милитаристов, близкой к определенным кругам демократов и сменявших друг друга в течение последних десяти лет нацистских режимов в Киеве. Экс-президент Грузии стала стипендианткой Института Маккейна в Вашингтоне, сотрудничающего с Государственным университетом Аризоны.

Эта почетная американская стипендия вместе с заработанными тяжелым трудом долларами позволит Зурабишвили как бывшему агенту французской разведки разъезжать по всему миру и озвучивать на "научных конференциях" те требования, которые ее покровители-евроатлантисты решили предъявлять к Грузии. В их числе - оправдание прошлых войн (например, Четырехдневной войны в августе 2008 года) и необходимость военного конфликта. Ведь, согласно некоторым заявлениям последних дней, представители ЕС хотели бы заставить Тбилиси войти в новую фазу противостояния с Москвой.

К тому же, согласно данным, распространенным поджигателями войны из института Маккейна, в своем новом статусе Зурабишвили, не желающая смириться с поражением, "применит свой огромный дипломатический, управленческий и политический опыт, чтобы провести в своей стране новые выборы". При этом она выдаст себя за президента, признанного ЕС, НАТО и так далее. В этом и состоит суть всей ситуации. Запад уже не утруждает себя деликатными и дипломатичными объяснениями. Теперь он заявляет всё прямо и ясно, чтобы весь мир знал, чьи приказы выполняет госпожа Зурабишвили. Запад во всеуслышание объявляет о "фальсификациях" на голосовании в Парламенте, твердит о загадочном "параллельном парламенте", который будет навязан неизвестно каким образом, а Европарламент требует новых выборов после того, как 26 октября партия "Грузинская мечта" получила большинство голосов.

Но это еще не всё. Пару дней назад канал Sputnik Грузия сообщал о реакции "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили на угрозы так называемой "партии глобальной войны" на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Евроатлантисты требуют, чтобы Тбилиси соотносил свою политику с антироссийскими санкциями, открыв тем самым "второй фронт" против Москвы. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, такое заявление выдвигают представители американского "глубинного государства" и их марионетки из грузинской коалиции "Единство – Национальное движение" (проевропейское бывшее "Единое национальное движение", основанное в 2001 году "порядочным человеком" Михаилом Саакашвили). Эту коалицию в декабре прошлого года сам Кобахидзе обвинил в почти антиконституционной открытой оппозиции политической системе страны. Теперь ее представители разглагольствуют о "необходимом наказании" всего грузинского народа, "виновного" в том, что он не поддержал втягивание Грузии в очередную войну.

Вчера депутат и исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что "на первой неделе весенней сессии парламента Грузии будет создана временная следственная комиссия по расследованию действующего в 2003–2012 годах режима и лиц, занимавших политические должности при этом режиме", которые сегодня состоят в коалиции "Единого нацдвижения". Среди обвинений, которые будут им предъявлены, Мдинарадзе называет пытки заключенных, убийства, насилие и вмешательство в частную жизнь, коррупцию и давление на бизнес с конфискацией имущества и вымогательством денег, влияние на СМИ, развязывание войны в 2008 году и военные преступления.

Согласно каналу Sputnik-Грузия, под "партией глобальной войны" Тбилиси подразумевает определенные силы, которые, обладая достаточным влиянием в определенных кругах США и ЕС, делают всё возможное, чтобы в Грузии произошло что-то серьезное. Если им это удастся, эти силы захотят втянуть Грузию в конфликт на Украине. В таком случае их "доверенного" Саакашвили выпустят из тюрьмы, и он в перерывах между "политическими" разборками со своими соучастниками по перевороту в Киеве сможет довести до конца то, что не завершил, когда был губернатором Одесской области и контролировал большую часть торговли портового города.

Грузии угрожают санкциями, если она выступит против того, что "Грузинская мечта" называет попыткой "украинизации Грузии". Пока на Украине существует "первый фронт", будут продолжаться попытки открыть другие, чтобы снять нагрузку с главного направления. В этом плане Грузия рассматривается как не менее важный фронт. Всё это похоже на военные угрозы со стороны ЕС и НАТО, представители которых оказывают Украине поддержку в формате "Рамштайн". Они позволяют себе наглые укронацистские и милитаристские призывы "продлить конфликт и одержать победу" над Россией и одновременно называют "изгоями" такие страны, как Китай, Иран и КНДР.

В отношении грузинской "проевропейской оппозиции" стоит вспомнить, что 28 ноября прошлого года Кобахидзе сам заявил, что хочет отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Перспектива вхождения в состав ЕС сейчас используется Брюсселем в качестве инструмента давления на Грузию, в первую очередь экономического. Грузии пытаются внушить, что она должна воевать с Россией, чтобы "победить Украину". В противном случае ей же будет хуже, так как ее ждет голод и нищета.

Неслучайно именно 28 ноября в Тбилиси начались отдельные демонстрации с флагами ЕС, которые довольно быстро и безуспешно завершились. Тем не менее, они порадовали евродепутатов, обеспокоенных тем, что "противники демократии" из партии власти во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили не позволят брюссельским ставленникам свергнуть законно избранный парламент. Миллиардеры хороши, только если они сами из ЕС.

Администрация Байдена также пытается предпринять последние меры. Вашингтон приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией и помощь правительству, откладывает на неопределенный срок учения Noble Partner ("Благородный партнер") и вводит визовые ограничения за "угрозу демократии" для более чем сотни грузинских граждан, включая министров и самого Кобахидзе, парламентариев и сотрудников правоохранительных органов.

В этой связи трудно сказать, насколько обоснованы надежды "Грузинской мечты" на готовность Дональда Трампа победить "глубинное государство" и начать улучшение грузино-американских отношений. Гораздо менее оптимистично в Тбилиси относятся к борьбе с последствиями деятельности "теневого правительства" Европы, которое пока не смирилось с предполагаемым "пропутинским поворотом" Кобахидзе.

Остается только ждать указаний Института Маккейна относительно дальнейших действий мадам Зурабишвили. Ее тактика напоминает действия печально известных царей-самозванцев России, которые выдавали себя за сыновей Ивана Грозного, чтобы завоевать Москву и отдать ее полякам. С награжденной американцами президентом-самозванкой другим будет только цвет флага, под которым продадут Грузию. Это будет не польское бело-красное знамя Смутного времени. Над Грузией будет развеваться флаг с двенадцатью желтыми звездами на синем фоне, знаменующий печальную эпоху европеизма.

Источник: inosmi.ru