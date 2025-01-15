Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 89.22 - 90.22

Экспедиторские компании в Узбекистане освободят от НДС

181  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рынок экспедиторских услуг в Узбекистане, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, оценивается в $520 млн. 90% доли занимают зарубежные компании. Чтобы увеличить долю местных экспедиторов до 50% их освободят НДС. Президент Шавкат Мирзиёев поручил диверсифицировать внешнеторговые направления.

Сегодня в стране работают 2368 международных грузовых перевозчиков (в 2020 году было 994). За последние четыре года парк отечественных перевозчиков увеличился с 10552 до 25538. Их доля в международных перевозках выросла с 35 до 60%.

Однако текущая геополитическая обстановка в мире создаёт трудности в данной сфере. Сроки доставки грузов в западном направлении увеличились вдвое, а затраты возросли в 1,5 раза. Отдельные пункты пропуска на границах стран Европы закрыты, в других образовались долгие очереди.

В связи с этим президент подчеркнул необходимость последовательного развития транспортно-логистической системы и диверсификации внешнеторговых направлений.

В частности, поручено принять меры по упрощению и облегчению транзитных грузоперевозок через страны, расположенные вдоль альтернативных маршрутов к международным и региональным рынкам, сокращения или отмены на взаимной основе сборов, взимаемых на границе.

В Узбекистане рынок экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, оценивается в 520 млн долларов. 90% доли занимают зарубежные компании.

Для поддержки отечественных экспедиторов отныне не будет взиматься НДС с их услуг в сфере международных перевозок. В результате, как ожидается, появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе с 15% в 2025 году до до 45−50% в 2026-м.

Глава государства поставил задачу посредством этих мер вдвое увеличить объем международных грузоперевозок и довести экспорт транспортных услуг до 3 млрд долларов.

Кроме того, планируется нарастить объем транзитных перевозок через территорию Узбекистана. В индексе Всемирного банка в области логистики страна улучшила свою позицию с 118-го места в 2016 году до 88-го места в 2023 году, а до 2030 года поставлена задача подняться минимум на 55-е место.

Ответственным ведомствам поручено нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сократить время прохождения границы с 40 до 20 минут, а также внедрить онлайн-мониторинг транспортных средств.

Напомним, в Узбекистане с 2025 года отменена практика субсидирования из госбюджета расходов экспортёров на транспортные расходы. Эта мера принята для соответствия требованиям ВТО. В 2024 году на эти цели выделялись 133,8 млрд сумов, в 2023 году - 509,9 млрд сумов.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442020
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  