Экспедиторские компании в Узбекистане освободят от НДС

Рынок экспедиторских услуг в Узбекистане, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, оценивается в $520 млн. 90% доли занимают зарубежные компании. Чтобы увеличить долю местных экспедиторов до 50% их освободят НДС. Президент Шавкат Мирзиёев поручил диверсифицировать внешнеторговые направления.

Сегодня в стране работают 2368 международных грузовых перевозчиков (в 2020 году было 994). За последние четыре года парк отечественных перевозчиков увеличился с 10552 до 25538. Их доля в международных перевозках выросла с 35 до 60%.

Однако текущая геополитическая обстановка в мире создаёт трудности в данной сфере. Сроки доставки грузов в западном направлении увеличились вдвое, а затраты возросли в 1,5 раза. Отдельные пункты пропуска на границах стран Европы закрыты, в других образовались долгие очереди.

В связи с этим президент подчеркнул необходимость последовательного развития транспортно-логистической системы и диверсификации внешнеторговых направлений.

В частности, поручено принять меры по упрощению и облегчению транзитных грузоперевозок через страны, расположенные вдоль альтернативных маршрутов к международным и региональным рынкам, сокращения или отмены на взаимной основе сборов, взимаемых на границе.

В Узбекистане рынок экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, оценивается в 520 млн долларов. 90% доли занимают зарубежные компании.

Для поддержки отечественных экспедиторов отныне не будет взиматься НДС с их услуг в сфере международных перевозок. В результате, как ожидается, появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе с 15% в 2025 году до до 45−50% в 2026-м.

Глава государства поставил задачу посредством этих мер вдвое увеличить объем международных грузоперевозок и довести экспорт транспортных услуг до 3 млрд долларов.

Кроме того, планируется нарастить объем транзитных перевозок через территорию Узбекистана. В индексе Всемирного банка в области логистики страна улучшила свою позицию с 118-го места в 2016 году до 88-го места в 2023 году, а до 2030 года поставлена задача подняться минимум на 55-е место.

Ответственным ведомствам поручено нарастить грузопотоки из-за рубежа через внедрение электронной системы очереди, сократить время прохождения границы с 40 до 20 минут, а также внедрить онлайн-мониторинг транспортных средств.

Напомним, в Узбекистане с 2025 года отменена практика субсидирования из госбюджета расходов экспортёров на транспортные расходы. Эта мера принята для соответствия требованиям ВТО. В 2024 году на эти цели выделялись 133,8 млрд сумов, в 2023 году - 509,9 млрд сумов.

Источник: gazeta.uz