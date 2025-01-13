В Базар-Коргоне за систематические взятки задержан начальник отдела ГНС

Задержан начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления государственной налоговой службы по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что О.С.А. за ускорение процесса по получению справок об отсутствии/наличии налоговых задолженностей на имущество и по страховым взносам, а также за снижение налоговых отчислений и ставок индивидуальных предпринимателей получал на системной основе денежные средства.

С разрешения судебных органов его незаконные действия были зафиксированы на скрытую камеру, и 9 января 2025 года он был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на предмет причастности других должностных лиц к данному преступлению. Ведется следствие.