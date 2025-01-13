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Адылбек Касымалиев выступил с докладом на Азиатском финансовом форуме

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров КР – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев принял участие в Азиатском финансовом форуме, который проходит в эти дни в Специальном Административном районе Гонконг Китайской Народной Республики, и выступил с докладом, в котором обозначил приоритетные направления развития Кыргызстана и представил привлекательные возможности для иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина начал свое выступление с впечатляющих темпов экономического роста Кыргызстана за 2021-2023 гг.

"За три года темпы роста экономики Кыргызстана в среднем составили 9%. Данные за 2024 год тоже будут не ниже. ВВП вырос в два раза, государственный бюджет вырос втрое. Страна вступает в фазу ускоренного развития, и мы хотим сделать такой же прыжок "снежного барса" вперед, какой наши азиатские друзья – "тигры" первой и второй волны сделали ранее",- сказал он.

Выступление Адылбека Касымалиева было сфокусировано на ключевых направлениях развития: модернизация финансового сектора, цифровизация государственного управления, инвестиции в образование и науку, реализации стратегических проектов и развитии партнерства с частным сектором.

В части модернизации финансового сектора Адылбек Касымалиев подчеркнул активное привлечение кыргызских компаний к размещению акций и облигаций на национальной фондовой бирже, что способствует росту и повышению прозрачности рынка.

В данном контексте, он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Гонконгской фондовой биржей, которая по его словам является эффективной платформой для привлечения инвестиций и выхода кыргызских компаний на глобальные рынки.

Адылбек Касымалиев также отметил разработку инновационных финансовых инструментов, таких как "зеленые облигации", в сотрудничестве с международными партнерами.

Была отмечена стремительная трансформация финансового сектора благодаря цифровым технологиям, включая внедрение национальной цифровой валюты – цифрового сома, что призвано повысить эффективность и прозрачность финансовой системы.

Цифровизация, по словам Главы Кабмина активно используется для улучшения качества государственного управления и повышения удобства для граждан.

В сфере образования и науки особое внимание уделяется развитию STEM-образования, инвестициям в научные исследования и сотрудничеству с ведущими мировыми компаниями, такими как Google, для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Адылбек Касымалиев также обратил внимание на инвестиционные возможности Кыргызстана.

"Выгодное географическое положение на историческом Шелковом пути обеспечивает доступ к крупным рынкам Азии, Европы и Ближнего Востока. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан значительно улучшит логистическую инфраструктуру региона. Значительные запасы золота, редкоземельных металлов и гидроэнергетический потенциал открывают широкие перспективы для инвестиций в горнодобывающую промышленность и энергетику", - заявил он, приведя в качестве примера проект строительства ГЭС Камбар-Ата-1 мощностью 1,86 ГВт.

Он также отметил большой потенциал сельскохозяйственного сектора, где экологически чистая продукция Кыргызстана открывает возможности для создания совместных предприятий по переработке и экспорту органической продукции.

В своем выступлении глава кабмина особо подчеркнул благоприятный инвестиционный климат в стране.

"В Кыргызской Республика внедрена "политика открытых дверей" для инвесторов, включающая налоговые льготы, упрощенные процедуры регистрации бизнеса и законодательную защиту иностранных инвестиций. Внесены соответствующие изменения в законодательство страны, где предусмотрена ответственность государственных служащих за препятствование инвестиционной деятельности",- отметил председатель кабмина.

В завершение выступления глава кабмина подчеркнул, что "Гонконг, как ведущий финансовый центр мира, вдохновляет нас своим стремлением к совершенству, профессионализмом и новаторским подходом к решению вызовов времени".

"Кыргызстан готов стать вашим надёжным партнёром и предложить уникальные возможности для сотрудничества. В совместных усилиях лежит путь к гармоничному и процветающему будущему",- заключил председатель кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/442034
Теги:
Китай, Кыргызстан, Кабинет министров
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