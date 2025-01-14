В Сокулуке состоялось открытие государственной машинно-тракторной станции

В селе Фрунзе Сокулукского района Чуйской области состоялось открытие государственной машинно-тракторной станции (МТС) на базе государственного предприятия "Кыргызмамасылтукумзавод" Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В мероприятии принял участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и ответственные лица министерства.

Открытие государственной машинно-тракторной станции состоялось в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области и в рамках открытия 100 крупных объектов. Для пополнения своего машинно-тракторного парка Государственное предприятие "Кыргызмамасылтумерзавод" получило от ОАО "Государственная лизинговая компания" на основании договора лизинга общую сумму в размере 45,0 млн сомов. Всего для МТС была приобретена 9 тракторов марки SINOMACH и 36 сельскохозяйственной техники.