На пастбищах Кара-Саз Баатырбек Акматов выращивает кыргызских белых яков

На зимних пастбищах Кара-Саз Тонского района Иссык-Кульской области фермер Баатырбек Акматов выращивает кыргызских белых яков.

Баатырбек мырза выращивает яков с 2003 года. От 1 головы яка получают в среднем 200 кг экологически чистого мяса. В 2024 году он получил 300 кг чистого мяса от 1 головы быка, что является самым большим показателем. В настоящее время насчитывается 250 особей белого яка. Во всем мире шкура и мех белого яка очень ценятся и используются для вторичной переработки.

А молодой ветеринарный специалист Мурзакулов Мирлан уже 7 лет готовит гидропонику. Основываясь на научных данных о усвояемости кормов при переходе животных от количества к качеству на протяжении многих лет учитывая изменение климата и для сохранения пастбищ, при правильном использовании дешевый быстро усваиваемый корм является гидропоника. Мирлан мырза был полон решимости делать корма и специально обучался у канадских специалистов.

На сегодняшний день Мирлан провел обучение по подготовке специальных гидропонных кормов для фермеров в Джалал– Абадской области - 920 фермеров, Ошской области - 512 фермеров, Баткенской области-86 фермеров. По итогам обучающих-семинаров 28 фермеров широко используют их в домашних условиях, а также Мирлан организовывает онлайн-обучения в дальних районах.

Напомним, 28-29-30-31 января 2025 года в 10:00 в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные специалисты, фермеры, добившиеся больших успехов в садоводстве, земледелии, животноводстве, пройдут по красной дорожке и поделятся своим опытом.