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Государству вернули кирпичный завод в городе Раззаков

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ГКНБ вернул государству территорию кирпичного завода города Раззаков, который в 1994 году был незаконно приватизирован отдельными лицами с разными долевыми участками, где государственная доля составляла 30%. Однако с момента приватизации государство не получало дивидендов от "АООТ-Исфана". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам соответствующих работ с акционерами "АООТ-Исфана" и председателем Анарботоевым А.Д., кирпичный завод добровольно передан с земельным участком площадью 12 558,0 м² и рыночной стоимостью 226 млн 44 тыс. сомов на баланс УМС мэрии города Раззаков.


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URL: https://www.vb.kg/442039
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
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