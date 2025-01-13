Государству вернули кирпичный завод в городе Раззаков

ГКНБ вернул государству территорию кирпичного завода города Раззаков, который в 1994 году был незаконно приватизирован отдельными лицами с разными долевыми участками, где государственная доля составляла 30%. Однако с момента приватизации государство не получало дивидендов от "АООТ-Исфана". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам соответствующих работ с акционерами "АООТ-Исфана" и председателем Анарботоевым А.Д., кирпичный завод добровольно передан с земельным участком площадью 12 558,0 м² и рыночной стоимостью 226 млн 44 тыс. сомов на баланс УМС мэрии города Раззаков.