КР и Германия планируют расширение сотрудничества в области образования

Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с руководителем регионального представительства Германской службы академического обмена (DAAD) в Центральной Азии, доктором Гизелой Циммерманн. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и DAAD. Текебаев подчеркнул важность данного сотрудничества для Кыргызстана, отметив, что оно открывает широкие возможности для кыргызстанских студентов, аспирантов и молодых учёных, которые могут учиться и проводить исследования в Германии. Также отмечен значительный вклад немецких университетов в повышение квалификации преподавателей кыргызстанских вузов.

Циммерманн подтвердила намерение продолжать успешное сотрудничество с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии, а также сообщила о начале работы в ближайшее время регионального представительства DAAD в Бишкеке.

Стороны выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.