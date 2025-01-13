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КР и Германия планируют расширение сотрудничества в области образования

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Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с руководителем регионального представительства Германской службы академического обмена (DAAD) в Центральной Азии, доктором Гизелой Циммерманн. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и DAAD. Текебаев подчеркнул важность данного сотрудничества для Кыргызстана, отметив, что оно открывает широкие возможности для кыргызстанских студентов, аспирантов и молодых учёных, которые могут учиться и проводить исследования в Германии. Также отмечен значительный вклад немецких университетов в повышение квалификации преподавателей кыргызстанских вузов.

Циммерманн подтвердила намерение продолжать успешное сотрудничество с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии, а также сообщила о начале работы в ближайшее время регионального представительства DAAD в Бишкеке.

Стороны выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/442041
Теги:
Германия, образование, посольство, сотрудничество, Кыргызстан
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