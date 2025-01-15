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В 2024 году в Кыргызстане открылось 59 сельхозкооперативов

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- Светлана Лаптева
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За 2024 год в сельскохозяйственном производстве Кыргызстана открылись и осуществляют свою деятельность 59 сельскохозяйственных кооперативов, которые имеют площадь обрабатываемых земель 4500 га и число членов 413 человек, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них: в Чуйской области - 15; в Иссык – Кульской области - 3; в Ошской области – 11; в Джалал-Абадской области – 12; в Таласской области – 6; в Нарынской области – 8; в Баткенской области – 4.

Департамент кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве совместно с органами местного самоуправления ведет работу по реализации в регионах "Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы".

Проводит работу по развитию и созданию кооперативной системы, принципам добровольного объединения мелких сельских товаропроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы в регионах и внедрению механизма демократического управления.


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URL: https://www.vb.kg/442047
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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