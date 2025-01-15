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Бакыт Торобаев встретился с главой Джалал-Абадской области

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился в Бишкеке во главе с представителем Президента в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым с акимами и деловыми кругами области.

На встрече министр Бакыт Торобаев сообщил, что министерством проводится целенаправленная работа по 5 приоритетным направлениям по развитию агропромышленного комплекса и поднятию сельского хозяйства на новый уровень.

В частности, он затронул инициативы и предложения по результатам проводимых работ по орошению, чистой воде, рассаде, животноводству и ветеринарии, переработке сельхоз продукции, логистике, кооперации, механизации (МТС), экспорту, отраслевым научным знаниям, обмену опытом, обучению.

Заместители министра, ответственные лица центрального аппарата, руководители отделов, соответствующих служб и отделов министерства также представили подробную информацию о том, какие средства предоставляются государством для поддержки фермеров и предпринимателей на льготных условиях, что они производят и в какие страны могут экспортировать свою продукция, на что следует обратить внимание при реализации произведенной продукции.

В итоге, на встрече предприниматели получили конкретные ответы на интересующие их вопросы. В ходе встречи была намечена предстоящая работа по каждому из поднятых вопросов и приняты конкретные решения.


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URL: https://www.vb.kg/442048
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