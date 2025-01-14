С 22 января в Кыргызстане начинают действовать новые визовые правила

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает об изменениях в оформлении виз, направленных на улучшение инвестиционной политики и развитие туризма. Они утверждены постановлением кабинета министров.

Запускается процедура срочного оформления электронных виз, которая позволит получить документ в течение 24 часов после подачи заявки при выборе соответствующего тарифа.

Иностранные граждане, прибывающие в страну с деловыми, туристическими и частными целями (посещение друзей, медицинские обследования и др.), смогут оформить новую визу категории "Сапар" (тип "J") сроком до 90 дней с однократным или многократным въездом.

При этом визы старых категорий ("деловая", "туристическая", "горный туризм") будут упразднены.

Новые возможности оформления станут доступны на портале "Электронная виза" с 22 января 2025 года.

Министерство рекомендует заблаговременно планировать поездки в Кыргызстан.

Дополнительную информацию можно получить в Консульском департаменте по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 10, а также по телефонам горячей линии +996 703 42 88 65 и +996 999 312 002, включая мессенджеры WhatsApp и Telegram