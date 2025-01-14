В Бишкеке стартовала интерактивная фотовыставка "Чтобы осталось – поделись". Она проходит в музее-мастерской Суймонкула Чокморова и продлится до 31 января. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, выставка включает 33 чёрно-белые фотографии, объединённые темой баланса между материальным и духовным мирами. Автор исследует философию, согласно которой:

- в физическом мире потеря неизбежна при делении материальных благ;

- в духовном мире обмен идеями и знаниями обогащает участников.

Автор выставки - Табылдыкызы Арууке, студентка Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой.

Выставка сопровождается уникальным перформансом. Посетители могут сканировать QR-коды рядом с каждым экспонатом и прослушивать аудиодорожки с голосом автора, который раскрывает философский контекст фотографий. Перформанс длится 1,5 часа, по 3 минуты на каждую работу.

Вход на выставку свободный.