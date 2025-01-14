Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 89.22 - 90.22

В Бишкеке стартовала интерактивная фотовыставка "Чтобы осталось – поделись"

119  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовала интерактивная фотовыставка "Чтобы осталось – поделись". Она проходит в музее-мастерской Суймонкула Чокморова и продлится до 31 января. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, выставка включает 33 чёрно-белые фотографии, объединённые темой баланса между материальным и духовным мирами. Автор исследует философию, согласно которой:

- в физическом мире потеря неизбежна при делении материальных благ;

- в духовном мире обмен идеями и знаниями обогащает участников.

Автор выставки - Табылдыкызы Арууке, студентка Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой.

Выставка сопровождается уникальным перформансом. Посетители могут сканировать QR-коды рядом с каждым экспонатом и прослушивать аудиодорожки с голосом автора, который раскрывает философский контекст фотографий. Перформанс длится 1,5 часа, по 3 минуты на каждую работу.

Вход на выставку свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442054
Теги:
выставка, Бишкек, Суймонкул Чокморов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  