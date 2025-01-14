В селе Чолпонбай построено новое здание Группы семейных врачей

В селе Чолпонбай Айтматовского района Таласской области состоялась торжественная церемония открытия нового здания группы семейных врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, новое здание соответствует современным требованиям и оснащено всем необходимым оборудованием. Данное строительство реализован по инициативе министра здравоохранения при поддержке общественного благотворительного фонда "Ас-Сафа".

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, депутаты Жогорку Кенеша Марат Мураталиев и Гулкан Молдобекова, исполнительный директор фонда "Ас-Сафа" Ибрагим Мальсагов, а также жители села Чолпонбай и руководители медицинских учреждений Таласской области.

Группа семейных врачей в селе Чолпонбай обслуживает 7906 человек, включая 177 детей до года и 89 беременных женщин.

Алымкадыр Бейшеналиев, выступая на церемонии, выразил благодарность фонду "Ас-Сафа" за оказанную поддержку. Он подчеркнул, что открытие данного объекта станет важным шагом в улучшении условий оказания медицинских услуг для местного населения.