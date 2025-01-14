В Иссык-Кульском районе найден и спасён детёныш рыси

13 января инспекторы Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора выехали в село Кок-Добо Иссык-Кульского района по информации местной администрации. На одном из пастбищ был найден детёныш рыси. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

После подтверждения данных инспекторы изъяли животное, проверили его состояние здоровья и передали в фонд "Бугу эне" в Бишкеке для дальнейшего лечения и ухода.

Этот случай является частью работы по защите природы, которую активно ведет Служба экологического и технического надзора, реализующая мероприятия по сохранению окружающей среды и дикой фауны.