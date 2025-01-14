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В Иссык-Кульском районе найден и спасён детёныш рыси

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- Назгуль Абдыразакова
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13 января инспекторы Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора выехали в село Кок-Добо Иссык-Кульского района по информации местной администрации. На одном из пастбищ был найден детёныш рыси. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

После подтверждения данных инспекторы изъяли животное, проверили его состояние здоровья и передали в фонд "Бугу эне" в Бишкеке для дальнейшего лечения и ухода.

Этот случай является частью работы по защите природы, которую активно ведет Служба экологического и технического надзора, реализующая мероприятия по сохранению окружающей среды и дикой фауны.


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URL: https://www.vb.kg/442058
Теги:
Иссык-Кульская область, животные, Минприродресурсов
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