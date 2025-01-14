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Объем ВВП в Кыргызстане по итогам 2024 года составил 1,5 трлн сомов

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Валовой внутренний продукт в январе-декабре 2024 года, по предварительной оценке, составил более 1,5 триллиона сомов и по сравнению с январем-декабрем 2023 года увеличился на 9%. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов.

По его данным, объем промышленной продукции в январе-декабре 2024 года составил более 585 миллиардов сомов и по сравнению с январем-декабрем 2023 года увеличился на 5,5 процента за счет роста объемов производства очищенных нефтепродуктов (в 1,9 раза), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 30,5 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 20,1 процента), в текстильном производстве, производстве одежды (на 15,3 процента), фармацевтической продукции (на 21,7 процента), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 10,8 процента), а также добычи полезных ископаемых (на 4,0 процента).

Он добавил, что положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов составило 18,0 процента, оптовой и розничной торговле - 18,5 процента, а также в сельском хозяйстве - 6,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/442059
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
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