В Кыргызстане цены и тарифы выросли на 6,3%

В январе-декабре 2024 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 6,3%. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, при этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 11,4%, непродовольственные товары - на 5,1%, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 5,4%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 8,1%.

Он добавил, что в декабре 2024 года по сравнению с декабрем предыдущего года рост потребительских цен и тарифов зафиксирован во всех регионах республики.

"При этом, максимальное их повышение наблюдалось в Иссык-Кульской области на 7,7%, что обусловлено наибольшим ростом цен по сравнению с другими регионами на алкогольные напитки и табачные изделия на 15,1% и тарифов на услуги на 10,7%.

Максимальное повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки на 6,7% зафиксировано в Бишкеке, а на непродовольственные товары на 8% - в городе Ош", - проинформировал он.