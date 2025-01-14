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В Бишкеке предложили учредить официальный День троллейбуса

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 74-летию со дня запуска троллейбусного движения. В честь этой значимой даты был организован показ фильма "Идёт по городу троллейбус", и проведена церемония награждения работников троллейбусной инфраструктуры благодарственными письмами за их вклад в развитие экологического транспорта.

Организатором мероприятия выступила экоактивистка Бермет Борубаева, которая поделилась своими мыслями по этому поводу с корреспондентом издания vb.kg.

"Сегодняшнее мероприятие мы посвятили Дню троллейбуса и 74-летию основания троллейбусной системы в Кыргызстане. Первый троллейбус в нашей стране запустили 13 января 1951 года в честь юбилея образования Кыргызской автономной области. Тогда маршруты появились в Бишкеке, Оше и Нарыне.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем, как незаконно сокращают многих сотрудников троллейбусного управления. Им не объясняют причин увольнения и не предлагают альтернативных рабочих мест, хотя Трудовой кодекс обязывает это делать. В управлении работали уникальные специалисты по энергохозяйству, а не только водители, и все они остались без работы, без какого-либо уважительного объяснения.

Одна из бывших сотрудниц управления подготовила открытки с датой запуска первого троллейбуса - 13 января. Мы мечтаем, чтобы этот день стал официальным праздником, посвящённым троллейбусу, ведь это важная часть нашей истории и современного экологического решения для транспорта.

Активисты подготовили благодарственные письма для работников троллейбусного управления в знак личной признательности за их труд и преданность делу. Мэрия и руководство управления не проявили подобной инициативы и вместо этого сократили персонал без должного уважения и соблюдения прав. Некоторым водителям удалось перейти на работу с автобусами, но для этого им пришлось за свой счёт проходить переобучение, несмотря на обещания и нормы Трудового кодекса, обязывающие работодателя оплачивать такие курсы. Ситуация усугубляется: права сотрудников систематически нарушаются. Многим уволенным сотрудникам был предложен неоплачиваемый отпуск, что противоречит закону. Согласно трудовому законодательству, такой отпуск возможен только по инициативе самого работника и не может превышать пяти дней", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/442067
Теги:
праздник, экология, Бишкек, общественный транспорт, водитель троллейбуса, демонтаж
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