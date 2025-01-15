"100 троллейбусов отправили в Ош, но там они гниют"

Ветераны троллейбусного управления поделились с редакцией vb.kg своими мнениями по поводу демонтажа троллейбусных линий. В частности, они убеждены, что электробусы могли бы дополнить инфраструктуру, а не заменить полностью троллейбусы, оставив людей без работы.

Нарыжный Геннадий имеет 40-летний стаж работы на троллейбусах, сейчас переобучается на категорию D, чтобы вернуться на работу уже за рулём электробуса.

"Я 15 лет водил четвёртый маршрут, ещё работал на шестом и десятом. Каждый маршрут по-своему интересен - едешь, смотришь, как город строится, каждый день что-то новое видишь", - поделился он. Я случайно попал в профессию, но всю жизнь связал с этой работой, несмотря на образование столяра. Сейчас нахожусь в отпуске без содержания"- сказал он.

Мессерхан Эсеналиева начала работать мастером техобслуживания в троллейбусном управлении в 1977 году и проработала там 38 лет.

"Мы ремонтировали троллейбусы, выпускали их на линию. Первый техосмотр проводился раз в семь дней, второй - раз в десять. Все троллейбусы знала до мелочей. Ключом к качеству были человечные и опытные руководители, такие как Камчыбек Джаныбеков и Владимир Устянцев, отдавшие управлению более 50 лет. Скучаю до сих пор, даже троллейбусы иногда снятся", - отметила она.

Ирина Бурянина, проработавшая 30 лет энергодиспетчером в троллейбусном управлении, напомнила, что троллейбусы перевозили в два раза больше пассажиров, чем автобусы, и они более экологически чистые.

"Нас сократили в ноябре. Всё время говорили, что будем работать, что троллейбусы останутся. То по кольцевой линии пустят, то ещё как-то. Но в итоге убрали все линии и демонтировали сеть. Сказали, что это решение мэрии. Мэрия вообще троллейбусы не любит - контактная сеть, говорят, портит вид города, троллейбусы неуклюжие, пробки создают. Но ведь троллейбус перевозил в два раза больше пассажиров, чем автобус, и он экологически чистый.

Компенсацию нам выплатили, но обидно за молодёжь - они больше никогда не увидят троллейбусы на улицах. 100 троллейбусов передали в Ош, а там инфраструктуры нет. Чтобы они поехали, нужны подстанции и специалисты, а их нет. В итоге троллейбусы просто стоят и гниют.

Раньше мы работали круглосуточно. Если троллейбус простаивал минуту, из мэрии сразу звонили, возмущались. А теперь никому ничего не нужно. Мне 63 года, я на пенсии, но очень обидно. Можно было пустить электробусы там, где нет контактной сети, а где она есть - оставить троллейбусы. Никто бы никому не мешал", - сказала она.