В Бишкеке завершились новогодние праздники и на площади Ала-Тоо начали разбирать ёлку и праздничные украшения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в этом году на украшение главной ёлки страны потратили 1,5 млн сомов. Кроме того, на основании проекта мэрии г. Бишкек частной компанией оформлена территория площади, затратив для этого 16,6 млн сомов. Также ими оплачены услуги МП "Тазалык" - 330 тыс. сомов, расходы за электроэнергию и воду, налогов уплачено на сумму 2,3 млн. сомов, и были трудоустроены более 250 человек на весь период.

С целью недопущения стихийной торговли, организованы специальные торговые места и заключены договоры, на основании которых городская казна пополнилась на 2,8 млн сомов.

Так, с 14 декабря по 1 января жители и гости столицы ежедневно наслаждались праздничными концертами, в рамках которых мэрией предоставлялась возможность компаниям провести свои ивенты, что позволило сэкономить бюджетные средства и частично оплатить аренду сцены и оборудования.

За весь период площадь посетили 550-600 тысяч человек, из которых наиболее массовое посещение отмечалось 14 декабря – порядка 10 тыс. человек и 31 декабря – более 18 тыс. человек.

Теперь площадь готовится к возвращению к повседневной жизни.