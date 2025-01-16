Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.22 - 90.22

В этом году на украшение главной ёлки страны потратили 1,5 млн сомов

735  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке завершились новогодние праздники и на площади Ала-Тоо начали разбирать ёлку и праздничные украшения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в этом году на украшение главной ёлки страны потратили 1,5 млн сомов. Кроме того, на основании проекта мэрии г. Бишкек частной компанией оформлена территория площади, затратив для этого 16,6 млн сомов. Также ими оплачены услуги МП "Тазалык" - 330 тыс. сомов, расходы за электроэнергию и воду, налогов уплачено на сумму 2,3 млн. сомов, и были трудоустроены более 250 человек на весь период.

С целью недопущения стихийной торговли, организованы специальные торговые места и заключены договоры, на основании которых городская казна пополнилась на 2,8 млн сомов.

Так, с 14 декабря по 1 января жители и гости столицы ежедневно наслаждались праздничными концертами, в рамках которых мэрией предоставлялась возможность компаниям провести свои ивенты, что позволило сэкономить бюджетные средства и частично оплатить аренду сцены и оборудования.

За весь период площадь посетили 550-600 тысяч человек, из которых наиболее массовое посещение отмечалось 14 декабря – порядка 10 тыс. человек и 31 декабря – более 18 тыс. человек.

Теперь площадь готовится к возвращению к повседневной жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442070
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  