В Кыргызстане впервые совершено нотариальное действие онлайн

13 января Министерство юстиции Кыргызстана впервые совершило дистанционное нотариальное действие для граждан, находящихся за пределами страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первое онлайн-оформление доверенности было проведено для гражданина Кыргызстана, который находился в США. Новый сервис позволяет выдавать доверенности и согласия на выезд ребенка за границу без необходимости посещения нотариальной конторы.

Этот шаг стал важной вехой в развитии цифровых нотариальных услуг. В рамках Единой информационной системы нотариата (ИС "Электронный нотариат") создан "Личный кабинет гражданина", где можно получить нотариальные услуги с использованием электронной цифровой подписи.

Для использования дистанционных нотариальных сервисов необходимо зарегистрироваться на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312 62-62-10 (внутренние: +191, +189, +143) или по электронной почте ep@minjust.gov.kg.