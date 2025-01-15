Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 89.22 - 90.22

В Кыргызстане впервые совершено нотариальное действие онлайн

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 января Министерство юстиции Кыргызстана впервые совершило дистанционное нотариальное действие для граждан, находящихся за пределами страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первое онлайн-оформление доверенности было проведено для гражданина Кыргызстана, который находился в США. Новый сервис позволяет выдавать доверенности и согласия на выезд ребенка за границу без необходимости посещения нотариальной конторы.

Этот шаг стал важной вехой в развитии цифровых нотариальных услуг. В рамках Единой информационной системы нотариата (ИС "Электронный нотариат") создан "Личный кабинет гражданина", где можно получить нотариальные услуги с использованием электронной цифровой подписи.

Для использования дистанционных нотариальных сервисов необходимо зарегистрироваться на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312 62-62-10 (внутренние: +191, +189, +143) или по электронной почте ep@minjust.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442074
Теги:
дети, нотариус, США, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  