Нурия Кутнаева: Цифровые услуги в 2024 году сэкономили 1,3 миллиарда сомов

Министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева на своей странице в соцсетях заявила, что в Кыргызстане в прошлом году количество цифровых документов и услуг значительно увеличилось.

"Теперь граждане могут получать государственные услуги онлайн, не выходя из дома или офиса!

В 2024 году через приложение "Түндүк" стало доступно 171 услуга, а также введены 33 новые цифровые онлайн-услуги!

16 миллионов услуг было получено через Портал государственных услуг в 2024 году, что позволило сэкономить 17,6 миллиона часов и 1,3 миллиарда сомов!

Это огромный шаг вперед для государства и граждан, и еще больше возможностей для нас!", - говорится в ее сообщении.