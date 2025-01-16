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Отсутствие катализаторов в автомобилях ухудшает качество воздуха в Бишкеке

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР обращает внимание на негативное воздействие отсутствия катализаторов в автомобилях на качество воздуха в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

"Катализаторы играют ключевую роль в снижении токсичности выхлопных газов, преобразуя вредные вещества в менее опасные компоненты. Удаление или неисправность катализатора приводит к увеличению выбросов углекислого газа, угарного газа и других загрязняющих веществ, что ухудшает экологическую ситуацию и может негативно сказаться на здоровье горожан.

В Бишкеке зарегистрировано более 600 тысяч транспортных средств, что почти вдвое превышает пропускную способность дорог, рассчитанную на 350 тысяч автомобилей. Отсутствие катализатора не только нарушает экологические стандарты, но и может привести к повышенному расходу топлива и увеличению токсичности выхлопных газов. Автомобильный транспорт составляет 27% от общего объема загрязнений в городе, что делает его одним из главных источников ухудшения качества воздуха.

Министерство призывает автовладельцев обеспечить исправность катализаторов своих транспортных средств и соблюдать экологические нормы".


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URL: https://www.vb.kg/442080
Теги:
Бишкек, автомобили
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