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В Кыргызстане определены чемпионы по пчеловодству и молочному направлению

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане среди фермеров определены чемпионы по пчеловодству и молочному направлению, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Токталиев Рахат в районах Ат-Баши и Нарын Нарынской области занимается производством меда "Ат-Башинский белый мед". В 2024 году он произвел 8 тонн меда, 60% из которых было экспортировано. Уникальность "Ат-Башинского белого меда" в том, что это настоящий чистый мед. Рахат производит 2 вида меда: мед эспарцет и мед, собранный с горных цветов.

А Зуев Михаил является руководителем крестьянско-фермерского хозяйства "Крепость", которая специализируется на разведении высокопродуктивного скота Голштинской породы. В два этапа на ферму был завезен отборный элитный скот из Дании и Германии. На текущий момент хозяйство располагает: 40 завезенными коровами голштино-фризской породы и 43 телятами - потомством этого скота. КФХ "Крепость" использует европейскую респондерную систему контроля стада. Система работает в режиме реального времени и фиксирует: Физическое состояние коров, фазы охоты, рацион и уровень кормления.

Напомним, 28-29-30-31 января 2025 года в рамках Агродиалог-2025 в 10:00 в Кыргызском Национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные специалисты, фермеры, добившиеся больших успехов в садоводстве, земледелии, животноводстве пройдут по красной дорожке и поделятся своим опытом.


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URL: https://www.vb.kg/442082
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