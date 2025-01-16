"Пусть в Кыргызстане рассекретят списки тех, кто сдавал людей в НКВД"

31 декабря 2024 года глава Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий советского периода с 1917 по 1953 год. Однако военнослужащие, которые участвовали в Великой Отечественной войне и были осуждены за измену Родине, не попадают под его действие. "ВЭС 24" публикует комментарий бывшего депутата ЖК КР и учредителя ОФ "Евразийское поколение" Евгении Строковой относительно данного закона.

– Обсуждение этого закона началось еще в далеком в 2018 году. На мой взгляд, этот закон имеет политическую подоплеку, и вот почему. Инициаторы закона, судя по всему, связаны с западными неправительственными организациями. Некоторые из депутатов проголосовали за этот закон, возможно, ради, как говорят сейчас, модного хайпа, который способен на короткое время повысить узнаваемость народных избранников. Тут много разных факторов, которые и привели к появлению этого закона.

Теперь немного истории. Вообще закон о реабилитации в Кыргызстане был принят 27 мая 1994 года, и непонятно, зачем было снова поднимать эту тему, придавать ей новый статус. Президент долгое время не подписывал закон из-за отсутствия средств на его исполнение, но теперь, судя по всему, деньги все же нашлись. Хотя у нас есть другие важные законы, которые также требуют финансирования, но его нет.

Никто не спорит, что восстановление исторической справедливости – это важно и нужно. Однако я уже говорила, что закон был принят в 1994 году, а сама реабилитация жертв режима проходила еще во времена Советского Союза.

В четвертой статье закона есть оговорка о том, кто не подлежит реабилитации. Не подлежат реабилитации лица, в отношении которых в материалах уголовных дел имеется совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность их привлечения к ответственности за предательство, совершенное во время Второй мировой войны в 1941–1945 годах в рядах военнослужащих или командного состава. Но у меня вопрос: попадают ли под это определение члены Туркестанского легиона СС, который был сформирован из выходцев республик СССР и воевал на стороне Гитлера? И если да, то о какой реабилитации пособников фашизма может идти речь? Или все-таки новый закон имеет исключительно политическую цель – в очередной раз заявить о "тоталитарном советском прошлом, которое держало и угнетало народы СССР"?

Я думаю, что здесь сказывается общая ситуация в мире. Специальная военная операция, санкции – все это усугубляет ситуацию. И это мое личное мнение.

Подобные обсуждения происходят и в других сферах, даже в миграционной политике. Все это делается для того, чтобы вызвать раздражение по отношению друг к другу на постсоветском пространстве. Я думаю, что упор делается именно на создание напряженности в отношении между народами, нашей общей истории.

Совместная история России и Кыргызстана гораздо глубже. Об этом я говорю не только здесь, в Кыргызстане, но и в России, когда и там хотят исказить некоторые исторические моменты, речь, конечно, идет не об официальных властях России.

Так что в новом законе большой упор делается именно на разъединение, чтобы мы опять нашли "занозу" в наших отношениях.

…Знаете, пусть тогда рассекретят списки тех, кто сдавал людей в НКВД, писал на них доносы. Будет очень интересно посмотреть. Уверена, что многие, кого мы сейчас считаем героями, окажутся врагами, их многочисленные высказывания и цитаты придется стереть и переименовывать улицы, названные в их честь. Сдавали свои же!