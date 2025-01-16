В Кыргызстане 415 компаний производят пищевые продукты и табачные изделия

На территории Кыргызской Республики зарегистрировано 415 юридических лиц крупного и среднего предпринимательства по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, в Баткенской области – 7, в Джалал-Абадской области - 38, в Ошской области - 28, в Иссык-Кульской области - 25, в Нарынской области - 11, в Таласской области - 4, в Чуйской области - 136, в Бишкеке - 146 и в Оше - 20.

Также по производству пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий зарегистрировано 10813 индивидуальных предпринимателей, из них по областям:

– 1214 в Баткенской области;

– 1499 в Джалал-Абадской области;

– 712 в Иссык-Кульской области;

– 562 в Нарынской области;

– 3021 в Ошской области;

– 194 в Таласской области;

– 1815 в Чуйской области;

– 1093 в Бишкеке;

– 703 в городе Ош.

На сегодняшний день 32 предприятия успешно применяют международные стандарты качества и безопасности пищевой продукции, такие как ХАССП (HACCP), ISO 22000 и Global G.A.P. Эти стандарты являются важным инструментом для обеспечения безопасности и конкурентоспособности продукции на международных рынках. 30 января текущего года в рамках Агродиалога, представители компаний, успешно внедривших данные стандарты, поделятся своим опытом по следующим направлениям:

• Практические шаги и пути внедрения ХАССП и Global G.A.P. в производственных процессах.

• Возможности, которые открываются перед предприятиями при внедрении международных стандартов.

• Перспективы для выхода на новые рынки и повышения доверия потребителей и конкурентоспособности. Этот обмен опытом станет ценным ресурсом для тех, кто только планирует применение стандартов и стремится улучшить качество и безопасность своей продукции