Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.22 - 90.22

В Кыргызстане 415 компаний производят пищевые продукты и табачные изделия

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории Кыргызской Республики зарегистрировано 415 юридических лиц крупного и среднего предпринимательства по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, в Баткенской области – 7, в Джалал-Абадской области - 38, в Ошской области - 28, в Иссык-Кульской области - 25, в Нарынской области - 11, в Таласской области - 4, в Чуйской области - 136, в Бишкеке - 146 и в Оше - 20.

Также по производству пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий зарегистрировано 10813 индивидуальных предпринимателей, из них по областям:

– 1214 в Баткенской области;

– 1499 в Джалал-Абадской области;

– 712 в Иссык-Кульской области;

– 562 в Нарынской области;

– 3021 в Ошской области;

– 194 в Таласской области;

– 1815 в Чуйской области;

– 1093 в Бишкеке;

– 703 в городе Ош.

На сегодняшний день 32 предприятия успешно применяют международные стандарты качества и безопасности пищевой продукции, такие как ХАССП (HACCP), ISO 22000 и Global G.A.P. Эти стандарты являются важным инструментом для обеспечения безопасности и конкурентоспособности продукции на международных рынках. 30 января текущего года в рамках Агродиалога, представители компаний, успешно внедривших данные стандарты, поделятся своим опытом по следующим направлениям:

• Практические шаги и пути внедрения ХАССП и Global G.A.P. в производственных процессах.

• Возможности, которые открываются перед предприятиями при внедрении международных стандартов.

• Перспективы для выхода на новые рынки и повышения доверия потребителей и конкурентоспособности. Этот обмен опытом станет ценным ресурсом для тех, кто только планирует применение стандартов и стремится улучшить качество и безопасность своей продукции


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442085
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  