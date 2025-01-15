Технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране

Минувший год Мобильный оператор О! завершил плодотворно. Технические специалисты провели работу по улучшению качества сети с учётом того, что горнолыжный сезон в Кыргызстане в самом разгаре. Именно благодаря этому у многочисленных путешественников и отдыхающих позитивный опыт пользования сетью О!.

Качество связи улучшено внутри здания Аэропорта "Манас", в курортной зоне Джыргалан Иссык-Кульской области, на территории горнолыжных баз "Ак-Таш", "Кашка-Суу", "Оруу-Сай" в Чуйской области, в урочище "Саз-Булак", на участке автодороги Бишкек-Ош в районе ущелья Чычкан. Улучшено качество передачи данных на территории крупных промышленных объектов: в карьере Кыргыз-Алтын Нарынской области, а на руднике Бозымчак в Джалал-Абадской области.

Кроме того, проведена масштабная модернизация оборудования не только в крупных городах, но и отдалённых сёлах страны по принципу "цифровое равенство":

Чуйская область: в городах Бишкек, Кара-Балта, Кемин, в жилмассивах "Ак-Бата", "Акыл-Ордо", а также в сёлах Новониколаевка, Лебединовка, Кегети, Военно-Антоновка, Алга, Жайыл, Новопавловка, Беш-Кюнгей, Арашан, им.Чапаева, Акматбек, Ак-Кашат, Кароол-Дебе, Предтеченка, Ан-Арык, Ровное, Тош-Булак, Кош-Дебе, Большевик, Таштак, Телек, Первомайское, Джаны-Пахта, Ак-Джол, Сокулук, Нижний Норус, Ак-Кудук, Эпкин, Сары-Джон, Монолдор, Сосновка, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Кум-Арык, Сын-Таш, Кызыл-Арык, Байгельди, Дачи СУ, в посёлке городского типа Бордунский;

Иссык-Кульская область: в городах Каракол, Балыкчы, Чолпон-Ата, в сёлах Ичке-Булун, Рыбпункт, Покровская Пристань, Бостери, Кек-Дебе, Тамчы, Корумду, Кош-Кель, Бар-Булак, Кара-Шаар, Кутургу, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, в посёлке городского типа Орто-Токой;

Нарынская область: в городе Нарын и в сёлах Куланак, Терек, Кочкорка, Байгенчек, Большевик, Джаны-Кюч, Телек, Семиз-Бель, Озгерюш, Сары-Булак, Орто-Нура, Баш-Каинды, Джумгал, Кёк-Ой, Шоро, Чекилдек, Кызыл-Жылдыз, Ат-Башы, Ак-Джар, Таш-Булак, Жылан-Арык, Ак-Моюн, Бирдик, Куйручук, Кара-Суу, Ара-Кель, Учкун, Эмгекчил, Кок-Джар, Мин-Булак;

Таласская область: в сёлах Кара-Арча, Чон-Кара-Буура, Бакыян, Тамчи-Булак, Камаш, Уч-Эмчек, Озгёрюш, Орнёк;

Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Майлуу-Суу, Таш-Кумыр, в сёлах Бек-Абад, Чек, Сузак, Тотия, Джетиген, Кызыл-Озгёрюш, Камыш-Башы, Джон-Арык, Апыртан, Таштак, Дерес-Сай, Джылгын, Джол-Сай, Чие, Джаны-Шаар, Джети-Кошкон, Аркалык, Совет-Сай, Тёш, Боз-Чычкан, Дерес-Сай, Кёк-Алма, Орто-Суу, Кыргоо, Найман, Балта-Казы, Джалгыз-Орюк, Кызыл-Капчыгай, Балта-Казы, Кара-Ункюр, Джийде, Кашкар-Маала, Кашка-Терек, Бирдик, Арал, Шекафтар, Халмион, Бюргёндю, Джаны-Арык, Дедемель;

Ошская область: в городах Ош, Ноокат, Узген, Кара-Суу, Ноокат, в сёлах Красный Маяк, Жайылма, Мамажан, Буйга, Шаркыратма, Зарбалик, Арча-Булак, Кызыл-Чарба, Шамал-Терек, Сасык-Булак, Кара-Таш, Дыйкан-Кыштак, Кызыл-Абад, Сырт, Борбаш, Бек-Джар, Сай, Сары-Камыш, Ийрек, Ункюр, Алмалык, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Туз-Бель, Учкаптал, Кен-Сай, им.Кирова, Учкун, Жоош, Каарман, Кен-Джылга, Ылай-Талаа, Октябрь, Джаны-Талаа, Калматай, Курбан-Кара, Тынчтык, Фуркат, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Камыр-Суу, Шарк, Кызыл-Мехнат, Эркин, Садырбай, им.Чапаева, Барын, Кок-Бель, Коджо-Арык, Учбай, Кетерме, Кызыл-Булак, Ынтымак, Ничке-Суу, Учкаптал, Кызыл-Абад, Жапалак, Коргон, Телейкен, Сары-Таш, Араван, Озгур, Осмон, Кара-Дебе, Отуз-Адыр, Арбын, Батуу, Дары-Булак, Учбай, Меркит, Муркут, Мырза-Арык, Чимбай;

Баткенская область: в городах Баткен, Раззаков, Кызыл-Кия, Кадамжай, а также в сёлах Джаны-Бак, Советский, Кызыл-Джол, Тайлан (Гагарина), Джаны-Турмуш, Голбо, Катран, Озгерюш, Туз-Бель, Учкаптал, Халмион, Алга, Жаны-Жер, Орукзар, Жаш-Тилек, Жетиген, Ак-Тилек, Келечек, Курулуш, Кек-Тал, Гулдуромо, Тажик-Кыштак, Какыр, Уч-Коргон, Кара-Булак, Чункур-Кыштак, Адыр, Кайтпас, Бюргендю ОПХ, Таш-Кыя, Кара-Булак, Уч-Коргон, Пульгон.

Мобильный оператор О! продолжает сохранять лидерство по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99,8% населения страны.

Посмотреть детально карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg. Если у вас есть вопрос, напишите в круглосуточную Службу поддержки: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.

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