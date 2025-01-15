Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 89.22 - 90.22

В Кыргызстане начался переход на цифровое кадровое делопроизводство

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В госуправлении Кыргызстана начался переход на цифровое кадровое делопроизводство. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По ее данным, теперь приказы о приеме на работу, увольнении, предоставлении отпусков и другие кадровые документы будут создаваться в цифровом виде.

Напомним, с 2022 года документооборот между государственными органами и органами местного самоуправления осуществляется в цифровом и бумажном формате. В сентябре 2024 года бумажный формат для писем и еще около 700 видов документов был исключен. Однако кадровая документация (приказы о назначениях, освобождениях от должности, командировках, ротациях, отпусках и т. д.) до сих пор дублировалась на бумаге, что занимало много времени и требовало значительных ресурсов.

Цифровизация кадровых документов, таких как приказы об отпусках для 300 тысяч бюджетных работников, ежегодно позволяет сократить использование более 1 миллиона листов бумаги формата А4.

Теперь эти документы будут оформляться в цифровом формате, что значительно упростит и ускорит работу всех государственных и муниципальных органов.

Эта инициатива реализована Министерством цифрового развития КР в рамках исполнения указов Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики" и "Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы". Данный шаг направлен на модернизацию управления и улучшение процесса документооборота в государственных и негосударственных организациях.

С внедрением цифровых технологий предполагается, что в ближайшее время все государственные и муниципальные организации страны перейдут на цифровое кадровое делопроизводство. Это нововведение станет важным этапом в развитии государственной системы управления, позволит значительно снизить нагрузку на бюджет и упростит работу с документами для всех участников процесса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442087
Теги:
Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  