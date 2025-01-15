В Кыргызстане начался переход на цифровое кадровое делопроизводство

В госуправлении Кыргызстана начался переход на цифровое кадровое делопроизводство. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По ее данным, теперь приказы о приеме на работу, увольнении, предоставлении отпусков и другие кадровые документы будут создаваться в цифровом виде.

Напомним, с 2022 года документооборот между государственными органами и органами местного самоуправления осуществляется в цифровом и бумажном формате. В сентябре 2024 года бумажный формат для писем и еще около 700 видов документов был исключен. Однако кадровая документация (приказы о назначениях, освобождениях от должности, командировках, ротациях, отпусках и т. д.) до сих пор дублировалась на бумаге, что занимало много времени и требовало значительных ресурсов.

Цифровизация кадровых документов, таких как приказы об отпусках для 300 тысяч бюджетных работников, ежегодно позволяет сократить использование более 1 миллиона листов бумаги формата А4.

Теперь эти документы будут оформляться в цифровом формате, что значительно упростит и ускорит работу всех государственных и муниципальных органов.

Эта инициатива реализована Министерством цифрового развития КР в рамках исполнения указов Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики" и "Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы". Данный шаг направлен на модернизацию управления и улучшение процесса документооборота в государственных и негосударственных организациях.

С внедрением цифровых технологий предполагается, что в ближайшее время все государственные и муниципальные организации страны перейдут на цифровое кадровое делопроизводство. Это нововведение станет важным этапом в развитии государственной системы управления, позволит значительно снизить нагрузку на бюджет и упростит работу с документами для всех участников процесса.