В Бишкеке инспекторы УПСМ задержаны за вымогательство у водителей

Выявлена устойчивая коррупционная схема в Управлении патрульной службы милиции (УПСМ) ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, инспекторы отдела правоприменительной практики УПСМ ГУВД города Бишкек, злоупотребляя должностным положением, с целью незаконного обогащения организовали коррупционную схему. Она заключалась в создании искусственных барьеров и затягивании сроков выдачи разрешений на вывод автотранспортных средств со штрафных стоянок.

Для ускорения рассмотрения и положительного решения водители, попавшие в ДТП, вынуждены были передавать денежные средства.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, в рамках которого 14 января 2025 года с участием Службы внутренней безопасности МВД КР проведены обыски в служебных кабинетах инспекторов. В результате задержаны граждане Т.С.Э., И.К.М., Б.у.З., А.К.А.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к этим преступлениям.

Государственный комитет по национальной безопасности продолжает работу по борьбе с коррупцией в госорганах и напоминает об ужесточении законодательства в сфере противодействия коррупции.