Россия и Беларусь открыли для кыргызстанцев шесть сухопутных маршрутов

Министерство иностранных дел информирует граждан Кыргызской Республики о вступлении в силу соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, которое регулирует порядок пересечения гражданами третьих стран и лицами без гражданства белорусско-российской государственной границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России.

По данным ведомства, граждане КР могут въезжать на территорию Беларуси или России наземным путем – через международные пункты пропуска, по железнодорожному сообщению, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в Соглашении.

В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков:

Юховичи – Долосцы (Опочка – Новополоцк),

Езерище – Невель (Киев – Санкт-Петербург),

Лиозно – Кругловка (Витебск – Смоленск),

Редьки – Красная Горка (Минск – Москва),

Звенчатка – Дубовичка (Бобруйск – Москва),

Селище – Новозыбков (Гомель – Брянск).

Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы.

Кроме того, напоминаем, что Республика Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность, признает только общегражданские паспорта Кыргызской Республики.