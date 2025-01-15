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Россия и Беларусь открыли для кыргызстанцев шесть сухопутных маршрутов

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Министерство иностранных дел информирует граждан Кыргызской Республики о вступлении в силу соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, которое регулирует порядок пересечения гражданами третьих стран и лицами без гражданства белорусско-российской государственной границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России.

По данным ведомства, граждане КР могут въезжать на территорию Беларуси или России наземным путем – через международные пункты пропуска, по железнодорожному сообщению, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в Соглашении.

В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков:

Юховичи – Долосцы (Опочка – Новополоцк),

Езерище – Невель (Киев – Санкт-Петербург),

Лиозно – Кругловка (Витебск – Смоленск),

Редьки – Красная Горка (Минск – Москва),

Звенчатка – Дубовичка (Бобруйск – Москва),

Селище – Новозыбков (Гомель – Брянск).

Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы.

Кроме того, напоминаем, что Республика Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность, признает только общегражданские паспорта Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/442093
Теги:
Беларусь, граница, Россия, Кыргызстан, МИД
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