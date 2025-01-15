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Прокуратура обвинила сотрудника УВД Октябрьского района в пытках

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В рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой КР по фактам вымогательства взятки и пыток, совместно со Службой внутренних расследований Министерства внутренних дел Кыргызской Республики задержан оперативный сотрудник УВД Октябрьского района города Бишкек С.А.Ш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, должностные лица УВД Октябрьского района в сентябре 2024 года применили пытки к гражданам К.А. и А.Н. с целью вымогательства взятки в размере 500 тыс. сомов за прекращение уголовного преследования по факту изнасилования.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/442094
Теги:
вымогательство, изнасилование, Октябрьский район, пытки, деньги, прокуратура, УВД
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