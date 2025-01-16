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119 объектов демонтировали на северной объездной дороге Бишкека

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Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных объектов вдоль северной объездной дороги.Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы проводятся в рамках планируемой реконструкции и расширения северной объездной дороги на основании исполнения указа президента КР "О мерах по предупреждению и пресечению незаконного размещения объектов придорожного сервиса (включая торговлю) на землях вдоль автомобильных дорог (земли полосы отвода и придорожной полосы)" от 14 марта 2023 года № 56.

Специалисты УКЗ демонтируют двухэтажный капитальный объект, который на 32 метра попадает под реконструкцию дороги. В результате будет освобождено 89 квадратных метров, ранее на этом месте функционировал магазин.


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URL: https://www.vb.kg/442098
Теги:
дороги, Бишкек, незаконные постройки, демонтаж, мэрия
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