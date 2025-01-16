119 объектов демонтировали на северной объездной дороге Бишкека

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных объектов вдоль северной объездной дороги.Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы проводятся в рамках планируемой реконструкции и расширения северной объездной дороги на основании исполнения указа президента КР "О мерах по предупреждению и пресечению незаконного размещения объектов придорожного сервиса (включая торговлю) на землях вдоль автомобильных дорог (земли полосы отвода и придорожной полосы)" от 14 марта 2023 года № 56.

Специалисты УКЗ демонтируют двухэтажный капитальный объект, который на 32 метра попадает под реконструкцию дороги. В результате будет освобождено 89 квадратных метров, ранее на этом месте функционировал магазин.