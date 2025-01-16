Знает ли депутат Нурбек Сыдыгалиев про заслуги Ленина перед Кыргызстаном?

Партия коммунистов Кыргызстана осудила инициативу о замене памятника Владимиру Ленину в Бишкеке, передает ЦЭИ "Ой Ордо".

С этой инициативой выступил вице-спикер ЖК Нурбек Сыдыгалиев.

Компартия напомнила, что именно Владимир Ленин оказал финансовую помощь в возвращении на родину кыргызов, бежавших от Үркүна в Китай.

"Благодаря национальной политике СССР, обозначенной В.И. Лениным, кыргызы в 1924 году получили шанс на образование своего государства;

Всестороннее развитие Кыргызстана началось при В.И.Ленине и благодаря его большевистской партии.

Именно под знаменем Ленина cоветским Кыргызстаном руководили такие государственные деятели, как Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и Абсамат Масалиев.

Попытки манкуртизации общества политическими деятелями и государственными лицами не идут на пользу развития страны. А война с памятниками советского периода, тем более являющимися памятниками архитектуры, напоминает некоторые трагические процессы на евразийском пространстве", - говорится в заявлении ПКК.

Отметим, на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Владимира Ленина на старой площади Бишкека памятником Турдакуну Усубалиеву.