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Владимир Путин утвердил разовую выплату ветеранам ВОВ

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- Светлана Лаптева
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Президент России Владимир Путин утвердил единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой отечественной войны, о чем сообщил в ходе заседания оргкомитета "Победа".

В своем обращении глава государства рассказал, что подписал указ о разовой выплате в 80 тысяч рублей всем ветеранам Великой Отечественной войны.

"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей", - сказал он.

Также выплаты в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла времён Великой Отечественной войны, те, кто работал на объектах противовоздушной обороны и строил оборонительный сооружения, а также жители блокадного Ленинграда.

Владимир Путин также поддержал присвоение всем ветеранам звания почётного жителя своего города, муниципалитета или региона.

"Они [ветераны Великой Отечественной войны - прим.ред.] - главные участники предстоящего праздника. Им и их нуждам необходимо самое пристальное и сердечное внимание", - отметил президент.

Он добавил, что чиновникам поручено провести личные встречи с ветеранами в ближайшее время и узнать, "какие проблемы их тревожат".

В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/442103
Теги:
ветераны, Владимир Путин
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