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В 2024 году объем производства в КР увеличился на 5,5 %

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- Светлана Лаптева
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За январь-декабрь 2024 года в Кыргызстане промышленными предприятиями произведено валовой продукции на общую сумму 585,3 млрд сомов, объем производства по сравнению с 2023 годом увеличился на 5,5 % (в 2023 году наблюдался рост на 2,7 , следует из данных Нацстаткома.

В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным весом в общем объеме промышленного производства (77,1 , объем продукции за январь-декабрь 2024 года сложился в сумме 451,4 млрд сомов и индекс физического объема к 2023 году составил 104,4 %. Рост объемов промышленного производства по сравнению с 2023 годом обеспечен увеличением объемов производства очищенных нефтепродуктов в 1,9 раза, что обусловлено ростом объемов производства очищенных нефтепродуктов за счет реконструкции и модернизации завода "Джунда", где объем производства увеличился почти в 2 раза; пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий - на 20,1 % за счет применения агрокластерного подхода; резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов - на 10,8 % для удовлетворения потребности сектора строительства, где объемы выросли на 18,0 %; текстильного производства и производства одежды - на 15,3 % за счет расширения производства путем ввода новых мощностей, а также деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности - на 30,5 %, фармацевтической продукции - на 21,7 %.

Вместе с тем, отмечалось снижение объемов в производстве основных металлов на 4,7 % за счет планового снижения объемов производства продукции на месторождении Кумтор, в основном, обусловленного освоением зоны с более низким содержанием золота в руде. Однако, это сокращение было частично компенсировано увеличением добычи золота на других месторождениях и ростом других отраслей промышленности, не связанных с золотодобычей.

В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме промышленного производства 10,7 объем производства продукции по итогам за январь-декабрь 2024 года составил 62,7 млрд сомов, а индекс физического объема к 2023 году составил 104,0 % за счет увеличения объемов добычи угля и металлических руд.

В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 11,2 объем производства за январь-декабрь 2024 года составил 65,6 млрд сомов и увеличился на 15,8 % за счет роста производства, передачи и распределения электроэнергии на 16,4 %.

Увеличение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья (удельный вес в общем объеме промышленного производства 1,0 на 17,7 % обусловлено, в основном, повышением сбора, обработки и распределения воды на 9,5 %.

В рамках реализации проекта "100 промышленных предприятий – 2024" в 2024 году запущены и начали свою деятельность 102 промышленных предприятия (малые ГЭС "Исфайрам-1" в Кадамджае, "Курак-Тектир" в Ноокате, торгово-логистическая зона "Кара-Булак" в Ат-Баши, новый ЗИФ ОсОО "Эти Бакыр-Терексай" в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, предприятия по производству строительных материалов "Мин-Булак" в Нарыне, ОсОО "Бек кабель" в Аламединском районе по производству электропроволоки, цементный завод "Терек-Таш" в Кеминском районе, завод по производству золотых слитков в Кара-Балте, нефтеперерабатывающий завод в Сузаке, ОсОО "Агро Куш" в Иссык-Кульском районе по переработке мяса птицы и другие предприятий в регионах страны). Общий объем инвестиций для реализации указанных проектов составил 796,8 млн долл. США, создано 8315 новых рабочих мест.

Вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства составил 0,91 процентных пункта. Удельный вес промышленности в структуре производства ВВП составил 16,5 %.


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URL: https://www.vb.kg/442109
Теги:
ВВП, Кыргызстан
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