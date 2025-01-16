Сфера услуг в КР занимает доминирующую долю в структуре ВВП

Сфера услуг по-прежнему занимает доминирующую долю в структуре ВВП, обеспечив наибольший вклад в экономический рост, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По итогам за январь-декабрь 2024 года объем валовой продукции составил 1 219,2 млрд сомов и увеличился на 9,7 % по сравнению с 2023 годом. Высокий рост в сфере услуг обусловлен увеличением доходов населения и оказываемых мер поддержки предпринимательству.

Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих услуги, занимают оптовая и розничная торговля – 35,0 %, услуги транспортной деятельности – 8,1 % и услуги финансового посредничества и страхованию – 10,0 %.

Увеличение денежных доходов населения (номинальный размер среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2024 года вырос на 12,4 , притока денежных переводов (за январь-ноябрь 2024 года увеличился на 12,4 , объемов потребительских кредитов (за январь-ноябрь 2024 года – в 1,7 раза) оказывает поддержку внутреннему спросу, соответственно увеличился общий валовый объем оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов за январь-декабрь 2024 года на 16,3 % и составил 426,7 млрд сомов. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой (на 23,9 и розничной (на 14,4 торговли.

Объем услуг транспортной деятельности и хранение грузов за январь-декабрь 2024 года сложился в сумме 98,5 млрд сомов и увеличился на 5,5 %.

Объем оказанных услуг гостиницами и ресторанами за январь-декабрь 2024 года составил 57,8 млрд сомов и по сравнению с 2023 годом увеличился на 28,2 %.

Валовый объем услуг информации и связи за отчетный период составил 57,2 млрд сомов с темпом роста 106,7 %.

Вклад сферы услуг в формирование ВВП оценивается на уровне 4,78 процентных пункта, а удельный вес в структуре производства ВВП составил 52,1 %.