В Кыргызстане посчитали индекс потребительских цен за 2024 год

Индекс потребительских цен в Кыргызстане за 2024 год составил 106,3 % (аналогичный показатель в 2023 году составлял 107,3 , сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Среднегодовое значение инфляции (январь-декабрь 2024 года к январю-декабрю 2023 года) составило 105,0 % (за январь-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022 года составляло 110,8 . Уровень инфляции вошел в диапазон целевого ориентира денежно-кредитной политики 5–7 %.

При этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 11,4%, непродовольственные товары - на 5,1 %, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 5,4 %, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 8,1 %

В наибольшей мере за этот период повысились цены на картофель (на 40,2 , свежее мясо (на 12,8 , кофе натуральный растворимый (на 7,9 , колбасные изделия (на 7,1 , безалкогольные напитки (на 6,0 , рыбу, муку высшего сорта и рис (на 5,7 , выпечные изделия (на 5,5 , чай (на 5,3 , масла и жиры (на 4,5 , свежие овощи (на 3,7 , молоко разливное (на 3,1 и хлеб (на 1,9 . Вместе с тем, с начала 2024 года отмечалось снижение цен на крупу гречневую (на 18,3 , свежие фрукты (на 14,8 , сахар-песок (на 4,2 , яйца куриные (на 2,0 и муку пшеничную первого сорта (на 1,9 .