Размер реальной заработной платы в КР в ноябре-декабре повысился на 7.1 %

В Кыргызстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника без учета малых предприятий в январе-ноябре 2024 года составила 36 055 сом и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 12,4 %, а размер реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен повысился на 7,1 %, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В январе-ноябре 2024 года повышение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Наиболее значительное ее повышение наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (на 31,8 , строительстве (на 28,6 , операций с недвижимым имуществом (на 25,6 , сфере финансового посредничества и страхования (на 24,0 , сфере прочей обслуживающей деятельности (на 23,9 , профессиональной, научной и технической деятельности (на 21,7 , а также добыче полезных ископаемых (на 20,9 .