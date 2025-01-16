Новая фамилия спикера ЖК как манифест: есть ли угроза русскому языку в КР?

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев решил сменить фамилию и стал Нурланбеком Тургунбеком уулу. Это, по его словам, было "давней мечтой". Он заявил: "Как и у человека, у нации есть судьба. Иногда ее престиж растет, иногда она оказывается в подчинении. В такие периоды народ теряет свою национальную идентичность".

Неудивительно, что многие СМИ поспешили назвать жест спикера ЖК шагом к "дерусификации". Однако говорить об угрозе русскому языку на основании одного этого эпизода явно преждевременно.

"Что касается смены фамилии Шакиевым, я не считаю, что этот факт свидетельствует о дерусификации. Конечно, есть другие примеры, которые можно интерпретировать в этом ключе. Но даже это не кажется мне решающим. Шакиев никогда не демонстрировал особой лояльности к России, так что его решение сменить фамилию не стоит рассматривать как показатель дерусификации. То же самое касается и ужесточения требований к знанию государственного языка при поступлении на госслужбу. Это скорее общая тенденция, характерная не только для Кыргызстана, но и для других стран, включая Россию, где укрепление роли государственного языка тоже активно продвигается. Существуют более серьезные вопросы, которые заслуживают внимания, чем эти локальные проявления. Другое дело, если русский язык перестанет быть официальным, или начнутся гонения на него. Вот это уже было бы реальной проблемой", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

Действительно, наш спикер неоднократно выступал за исключение русского языка из всех сфер Кыргызстана, а также за блокировку в интернете всех передач и мультфильмов на русском языке. Его демонстративный отказ выступать на русском в Санкт-Петербурге в июле прошлого года – яркий пример этой позиции. Однако даже тогда он получил медаль за "укрепление парламентского сотрудничества" из рук Валентины Матвиенко.

К счастью, взгляды Шакиева разделяют далеко не все. Например, депутат Эльдар Абакиров на заседании ЖК 15 января подчеркнул, что смена фамилий и названий сел не поможет развитию кыргызского языка. Он подчеркнул, что для этого нужны учебники и сильные учителя.

"Когда обсуждали закон о государственном языке, я участвовала в слушаниях и всегда задавала один вопрос: куда уходят деньги, выделенные на развитие госязыка? Ежегодно на это выделяются огромные суммы, но результаты вызывают сомнения. Вместо реальных мер все сводится к празднованию Дня госязыка 21 сентября - с песнями, танцами и поеданием борсоков. Но изучение языка не должно заканчиваться праздниками, это не отражает настоящих результатов. Здесь стоит осудить тех, кто провалил программы по изучению госязыка. Они фактически предали национальные интересы. Сейчас складывается ощущение, что спасение языка - дело самих граждан, хотя это должна быть приоритетная задача государства. Нужно тщательно проверить все комиссии по вопросам госязыка, которые распоряжались финансированием. Возможно, кто-то из них нажился на этих средствах", - считает экс-депутат ЖК Евгения Строкова.

Тем временем спрос на русский язык в Кыргызстане только растет. Статистика показывает, что 100% запросов в Google жители страны делают на русском. Около 80% сайтов в Кыргызстане тоже выходят на русском языке. Более 70% кыргызстанцев владеют русским, и эта цифра, вероятно, будет расти.

Россия активно поддерживает образовательные проекты в Кыргызстане: до 2027 года, за счет российского бюджета в Кыргызстане будет построено девять супершкол, с русским языком обучения. О появлении учебных анонсировали в 2023 году, а желающих в них учится уже превосходит возможности их вместить.

Спрос на российское образование объясняется его конкурентоспособностью. Для более чем миллиона кыргызстанцев, работающих в России, знание языка и российский диплом – ключ к карьерному успеху. Это стимулирует создание новых учебных заведений, таких как Школа Ломоносова в Караколе, финансируемая Российско-Кыргызским фондом развития и поддерживаемая МГУ. РКФР выделил $1,5 млн на строительство. Школа частная. Учебное заведение будет работать под патронажем МГУ. Оно рассчитано на 660 учеников. Обучение в основном (75%) будут проводить учителя из России.

В целом, говоря о положении русского языка в Кыргызстане и его востребованности, можно быть уверенными: в ближайшие годы республика не откажется от него. Тем более сейчас, когда в стране благодаря поддержке России наблюдается заметный экономический рост. Это делает русский язык не просто средством межнационального общения, инструментом для поиска информации, развлечений, обучения или повышения шансов на трудоустройство. Сегодня он становится ключевым фактором углубления интеграции с Россией, развития совместных производств и укрепления промышленной кооперации.