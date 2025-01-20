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Чемпионы-фермеры, умеющие получать доход от моркови и сахарной свеклы

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- Светлана Лаптева
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Минсельхоз КР определил чемпионов-фермеров, которые получают хороший доход от моркови и сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Фермер Сулейман Магуев успешно выращивает морковь с высокой урожайностью. Жумабек Наматбеков, в свою очередь, выращивает сахарную свёклу, получая более 800 центнеров с гектара.

Напомним, 28, 29, 30 и 31 января 2025 года в 10:00 часов в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные фермеры поделятся своим опытом. Они расскажут о современных технологиях выращивания моркови и сахарной свёклы, а также поделятся секретами повышения урожайности.


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URL: https://www.vb.kg/442119
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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