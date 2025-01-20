Чемпионы-фермеры, умеющие получать доход от моркови и сахарной свеклы

Минсельхоз КР определил чемпионов-фермеров, которые получают хороший доход от моркови и сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Фермер Сулейман Магуев успешно выращивает морковь с высокой урожайностью. Жумабек Наматбеков, в свою очередь, выращивает сахарную свёклу, получая более 800 центнеров с гектара.

Напомним, 28, 29, 30 и 31 января 2025 года в 10:00 часов в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные фермеры поделятся своим опытом. Они расскажут о современных технологиях выращивания моркови и сахарной свёклы, а также поделятся секретами повышения урожайности.