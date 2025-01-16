В одном из отелей Бишкека обнаружено тело молодой девушки

15 января в милицию поступил вызов из одного из городских отелей. Сообщалось, что с предыдущего дня один из посетителей не открывает дверь номера. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, на место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. По прибытии в номере было обнаружено тело молодой девушки в повешенном состоянии. Установлена ее личность - гражданка Н.Ф., 2001 года рождения.

В рамках доследственной проверки назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.