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В одном из отелей Бишкека обнаружено тело молодой девушки

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15 января в милицию поступил вызов из одного из городских отелей. Сообщалось, что с предыдущего дня один из посетителей не открывает дверь номера. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, на место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. По прибытии в номере было обнаружено тело молодой девушки в повешенном состоянии. Установлена ее личность - гражданка Н.Ф., 2001 года рождения.

В рамках доследственной проверки назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.


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URL: https://www.vb.kg/442120
Теги:
труп, Бишкек
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