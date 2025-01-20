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В КР планируют развивать растениеводство посредством кластеров

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР разрабатывает "Мастер-план по развитию растениеводства, в том числе овощеводства, посредством кластерного подхода для продвижения устойчивого и прибыльного сельского хозяйства", который реализуется в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA)

Проект направлен на создание мастер-плана для развития овощеводства и отдельных культур, а также на повышение доходов всех участников цепочки добавленной стоимости.

Основной целью проекта является содействие устойчивому развитию сельского хозяйства через стратегическое планирование, увеличение производительности и интеграцию передового опыта.


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URL: https://www.vb.kg/442121
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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