Увеличение объемов мяса в КР связано с увеличением поголовья животных

В 2024 году объемы производства мяса увеличились во всех областях республики. Это связано с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных.

За месяц декабрь 2024 год в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 459,6 тысяч тонн мяса в живой массе, что на 11582 тонн или на 2,6 % больше соответствующего периода прошлого года.

Во всех областях республики наблюдается рост производства мяса.

Производство молока. В республике за январь-декабрь 2024 года хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 1823,7 тысяч тонн, что на 46182 тонн или на 2,6 % больше чем в прошлом году.

По данным Национального статистического комитета самые высокоудойные коровы выращиваются в хозяйствах Чуйской (3169,2 кг), Таласской (2346,6 кг) и Иссык-Кульской (2136,7 кг) областях, что намного превышают средние показатели удоя на одну корову по республике.

Производство яиц. За отчетный период в республике произведено 790282 тыс. штук яиц, что на 104543 тыс. штук больше или составило 115,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство яиц увеличено во всех областях республики. Увеличение производства яиц происходит за счет роста поголовья кур-несушек на 571,1 тыс. голов и повышения средней яйценоскости кур-несушек на 13 штук яиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Производство шерсти

По состоянию на конец 2024 года в республике произведено 13157,4 тонн шерсти, что на 243 тонны больше или составило 101,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство шерсти увеличено во всех областях республики за счет роста поголовья овец на 37609 голов и повышения среднего настрига шерсти от одной овцы на 0,3 кг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.