В 2024 году служба земельного и водного надзора выявила 1438 нарушений

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР за 2024 году провела 803 проверки, в ходе которых было выявлено 1438 нарушений. Из них:

⦁ 1042 нарушений в области земли

⦁ 396 нарушения в области воды

За неполное исполнение предписаний, в соответствии с Кодексом КР "О правонарушениях, к ответственности было привлечено 623 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 318 500 сомов. Из этой суммы было взыскано 4 369 180 сомов, которые были направлены на счет государственного бюджета.

Кроме того, сумма предъявленных исков составила 9 676 150 сомов, из которых 5 252 722 сомов было взыскано в пользу государственного бюджета.