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В 2024 году служба земельного и водного надзора выявила 1438 нарушений

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР за 2024 году провела 803 проверки, в ходе которых было выявлено 1438 нарушений. Из них:

⦁ 1042 нарушений в области земли

⦁ 396 нарушения в области воды

За неполное исполнение предписаний, в соответствии с Кодексом КР "О правонарушениях, к ответственности было привлечено 623 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 318 500 сомов. Из этой суммы было взыскано 4 369 180 сомов, которые были направлены на счет государственного бюджета.

Кроме того, сумма предъявленных исков составила 9 676 150 сомов, из которых 5 252 722 сомов было взыскано в пользу государственного бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/442123
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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